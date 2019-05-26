Пригожин поругался с Киркоровым из-за Валерии. «Как она вышла замуж за такого лысого»

Иосиф Пригожин предполагает, что Киркоров ревнует его к Валерии Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым из-за высказывания о его жене Валерии.

В интервью Ксении Собчак артист заявил, что Пригожин ради славы готов опорочить честь своей супруги певицы Валерии. По словам Киркорова, продюсер не задумываясь бы облил жену фекалиями, как это сделали они с Николаем Басковым в скандальном клипе на песню «Ибица». «Может быть, он меня ревнует к Валерии, вы знаете, меня долгие годы многие ревнуют к Валерии, не понимают, как она вышла замуж за такого лысого, некрасивого парня», — приводит слова продюсера Life . Пригожин заявил, что не согласился бы на такое, так как «слишком любит и уважает свою женщину».

Ранее «URA.RU» сообщало, что скандальный клип «Ибица» на песню Киркорова и Баскова за три дня набрал почти 3,5 млн просмотров. В ролике присутствует насилие и нецензурная лексика. По сюжету артисты изо всех сил конкурируют за звание короля шоу-бизнеса. В результате дело доходит до рукоприкладства и обливания друг друга фекалиями из туалета.