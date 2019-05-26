Зрители высмеяли танец Лободы, которым она поздравила победителей шоу «Голос. Дети»

Поклонники певицы Светланы Лободы высмеяли необычный танец, которым она поздравила победителей второго финала шоу «Голос. Дети». Подписчики не оценили хореографические умения исполнительницы, а сам танец назвали «развратом».
На данный момент видеозапись, которую Лобода выложила на странице в Instagram, прокомментировали более 650 раз. «Хуже не увидишь», — отметил 7311aleksandr. «Эти телодвижения корявые и сутулые с вывернутыми ногами „а-ля быдло“ вас не украшают», — выразила мнение mbarchitect. «Простите, но это фигня и разврат», — прокомментировала tamila_knits. «Как-то аморально и мерзко смотрятся все эти движения», — написала korovinaelena973. «Это не танец, это проституция», — высказался korgi48.
Ранее гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст объявил победителями шоу «Голос. Дети» всех финалистов шестого сезона. Руководство канала пошло на такой шаг после скандала, разгоревшегося из-за победы в конкурсе дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. В ходе расследования компания Group IB выявила накрутку голосов, которая и помогла девочке выиграть.