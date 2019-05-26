25 мая 2019

Зрители высмеяли танец Лободы, которым она поздравила победителей шоу «Голос. Дети»

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
26 мая 2019 в 16:06
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Светлана Лобода в магазине
Поклонники Светланы Лободы назвали ее танец «развратом»Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Скандал на шоу "Голос. Дети"

Поклонники певицы Светланы Лободы высмеяли необычный танец, которым она поздравила победителей второго финала шоу «Голос. Дети». Подписчики не оценили хореографические умения исполнительницы, а сам танец назвали «развратом».

На данный момент видеозапись, которую Лобода выложила на странице в Instagram, прокомментировали более 650 раз. «Хуже не увидишь», — отметил 7311aleksandr. «Эти телодвижения корявые и сутулые с вывернутыми ногами „а-ля быдло“ вас не украшают», — выразила мнение mbarchitect. «Простите, но это фигня и разврат», — прокомментировала tamila_knits. «Как-то аморально и мерзко смотрятся все эти движения», — написала korovinaelena973. «Это не танец, это проституция», — высказался korgi48.

Ранее гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст объявил победителями шоу «Голос. Дети» всех финалистов шестого сезона. Руководство канала пошло на такой шаг после скандала, разгоревшегося из-за победы в конкурсе дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. В ходе расследования компания Group IB выявила накрутку голосов, которая и помогла девочке выиграть.

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