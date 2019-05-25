24 мая 2019

Эрнст назвал нового победителя шоу «Голос. Дети»

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
25 мая 2019 в 01:07
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Прощание с Иосифом Кобзоном в Концертном зале им. Чайковского. Москва, эрнст константин
Константин Эрнст назвал нового победителя детского шоуФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Скандал на шоу "Голос. Дети"

В прямом эфире «Первого канала» подведены итоги шоу «Голос.Дети». Как заявил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, победителями стали все его участники.

Эрнст перечислил всех, кого считает победителями шоу — это Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова, пишет телеканал 360. «Никакие связи и никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце — большим, а ножку — маленькой. Победить в „Голосе“ можно только доказав свой талант всей стране. Увидимся в новом сезоне», — заявил Эрнст.

Он напомнил, что после скандального финала, который прошел 26 апреля, независимая компания Group IB провела собственное расследование, выявив накрутку голосов в пользу победителя проекта — дочери певицы Алсу Мекеллы Абрамовой. «Мы не знаем, кто и зачем это сделал, из каких побуждений. Но как бы то ни было, обманутыми оказались все: зрители, „Первый канал“, творческая группа, которая несколько лет с любовью делает этот проект, родители наших участников, и главное — дети», — заявил Эрнст, его цитирует РБК.

Ранее стало известно, что Микелла Абрамова не пришла на спецвыпуск «Голос. Дети».

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