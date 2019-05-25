Эрнст назвал нового победителя шоу «Голос. Дети»

В прямом эфире «Первого канала» подведены итоги шоу «Голос.Дети». Как заявил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, победителями стали все его участники.
Эрнст перечислил всех, кого считает победителями шоу — это Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова, пишет телеканал 360. «Никакие связи и никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце — большим, а ножку — маленькой. Победить в „Голосе“ можно только доказав свой талант всей стране. Увидимся в новом сезоне», — заявил Эрнст.
Он напомнил, что после скандального финала, который прошел 26 апреля, независимая компания Group IB провела собственное расследование, выявив накрутку голосов в пользу победителя проекта — дочери певицы Алсу Мекеллы Абрамовой. «Мы не знаем, кто и зачем это сделал, из каких побуждений. Но как бы то ни было, обманутыми оказались все: зрители, „Первый канал“, творческая группа, которая несколько лет с любовью делает этот проект, родители наших участников, и главное — дети», — заявил Эрнст, его цитирует РБК.
Ранее стало известно, что Микелла Абрамова не пришла на спецвыпуск «Голос. Дети».