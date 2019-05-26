Сбербанк предупредил клиентов об опасности использования банкоматов

В отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие клиентов быть бдительными при обращении с банкоматами. Перед началом операции им посоветовали нажимать на красную кнопку.
Речь идет о кнопке отмены предыдущей операции, на случай, если она не была завершена, сообщает «Эхо Москвы». Объявления появились после новостей о том, что мошенники придумали новый способ кражи денег через терминалы Сбербанка. Злоумышленники начинали в банкомате операцию по снятию денег, не вставляя карту. Затем они отходили от терминала, а введенная ими сумма списывалась у того, кто в течение следующих 90 секунд вставлял в этот банкомат карту, напоминает деловая газета «Взгляд».
По подсчетам экспертов, на атаку программного оборудования одного банка хакеры тратят десятки тысяч долларов. Стоимость взлома зависит от степени надежности защиты, пишет телеканал 360.