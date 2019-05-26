В Киеве треснул стеклянный мост, на котором прыгали братья Кличко

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
26 мая 2019 в 22:33
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Виталий и Владимир Кличко ранее испытали мост на прочностьФото: Виталий Кличко, Facebook

В Киеве вандалы сломали новый стеклянный мост. Об этом написал мэр города Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

«Сегодня вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола», — сообщил Кличко. «Просто так, учитывая толщину и характеристики моста, случиться этого не могло», — добавил градоначальник. «Основная версия — вандализм», — пояснил он.

По словам Кличко, предположительно, злоумышленники стреляли в мост снизу. Мэр поручил правоохранительным органам разобраться в причинах и обстоятельствах повреждения, пишет агентство Nation News.

Стеклянный мост был открыт в Киеве 25 мая. На торжественной церемонии бывший боксер-тяжеловес Виталий Кличко вместе со своим младшим братом-спортсменом Владимиром прыгали на конструкции, устроив ей тест на прочность, напоминает телеканал 360.

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