В Киеве треснул стеклянный мост, на котором прыгали братья Кличко

В Киеве вандалы сломали новый стеклянный мост. Об этом написал мэр города Виталий Кличко на своей странице в Facebook.
«Сегодня вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола», — сообщил Кличко. «Просто так, учитывая толщину и характеристики моста, случиться этого не могло», — добавил градоначальник. «Основная версия — вандализм», — пояснил он.
По словам Кличко, предположительно, злоумышленники стреляли в мост снизу. Мэр поручил правоохранительным органам разобраться в причинах и обстоятельствах повреждения, пишет агентство Nation News.
Стеклянный мост был открыт в Киеве 25 мая. На торжественной церемонии бывший боксер-тяжеловес Виталий Кличко вместе со своим младшим братом-спортсменом Владимиром прыгали на конструкции, устроив ей тест на прочность, напоминает телеканал 360.