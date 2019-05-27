Губернатор Артюхов ответит на вопросы СМИ и даст знак местной элите

Губернатор Дмитрий Артюхов хочет показать важность Ноябрьска для властей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-конференция губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова 27 мая пройдет в Ноябрьске из политических соображений. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили источники, близкие к аппарату главы региона.

«Ноябрьск находится достаточно далеко от окружной столицы и региональной власти, поэтому в городе есть ощущение, что он ближе к ХМАО, чем к Ямалу. Этой пресс-конференцией губернатор дает знак Ноябрьску и местной элите, что для него этот город важен», — отметил собеседник.

В пресс-службе окружного правительства корреспонденту «URA.RU» сообщили, что место проведения пресс-конференции с представителями региональных СМИ выбиралось из логистических соображений. «Большая пресс-конференция — это когда в ней могут принять участие журналисты всех городов и районов округа. Даже те, кто находится в глубинке. У нас сложная транспортная система, и сейчас сезон распутицы, поэтому логистически Ноябрьск является более удобной точкой, чем Салехард», — уточнили в ведомстве.

На пресс-конференцию губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в Ноябрьске были приглашены только местные издания. Это было сделано для того, чтобы общение с представителями окружных СМИ было полностью посвящено региональной тематике. Федеральные корреспонденты могли сместить акценты на масштабные госпроекты. Всего в мероприятии примут участие порядка 20 журналистов. Предварительно известно, что большая часть вопросов будет касаться социальной политики: обсуждения ситуации со строительством дорог, жильем. Ранее глава региона встречался с журналистами федеральных СМИ. Он рассказал о причинах муниципальной реформы, планах развития сферы туризма и анонсировал льготные поездки на отдых для многодетных семей.