26 мая 2019
25 мая 2019
24 мая 2019
23 мая 2019

Комарова продолжает ревизию муниципалитетов Югры. На этот раз она отправится в Сургут

Дмитрий Завьялов
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 08:48
Размер текста
-
17
+
V Международный арктический форум, второй день. Санкт-Петербург, комарова наталья
Из-за приезда губернатора Югры сургутские дольщики даже решили отменить митинг, который был запланирован на прошедших выходныхФото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова 27—28 мая будет работать в Сургуте. Об этом «URA.RU» рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Одна из главных тем рабочего визита в крупнейший город Югры — обсуждение ситуации с дольщиками жилых комплексов, где идет задержка строительства. В общей сложности, в Сургуте это порядка 1000 человек. «Ожидается, что на встрече с губернатором будут озвучены конкретные решения по каждому объекту долевого строительства», — заявил «URA.RU» источник в окружном правительстве. Ранее уже стало известно, что мэрии Сургута в ходе переговоров со строителями удалось добиться того, чтобы порядка 350 квартир были переданы дольщикам в ближайшее время.

Помимо проблем с жилым строительством, Комарова обсудит в Сургуте и другие темы. «Одним из ключевых событий данной рабочей поездки станет рабочее совещание по созданию исторического парка „Россия — моя история“, где будет рассмотрен ход реализации проекта и представлена концепция создания общественного пространства на территории, прилегающей к историческому парку», — сообщили в депсвязей.

Кроме того, глава региона проведет выездное заседание антитеррористической комиссии и пообщается с представителями диаспор Югры.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...