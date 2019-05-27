Губернатор Югры Наталья Комарова 27—28 мая будет работать в Сургуте. Об этом «URA.RU» рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
Одна из главных тем рабочего визита в крупнейший город Югры — обсуждение ситуации с дольщиками жилых комплексов, где идет задержка строительства. В общей сложности, в Сургуте это порядка 1000 человек. «Ожидается, что на встрече с губернатором будут озвучены конкретные решения по каждому объекту долевого строительства», — заявил «URA.RU» источник в окружном правительстве. Ранее уже стало известно, что мэрии Сургута в ходе переговоров со строителями удалось добиться того, чтобы порядка 350 квартир были переданы дольщикам в ближайшее время.
Помимо проблем с жилым строительством, Комарова обсудит в Сургуте и другие темы. «Одним из ключевых событий данной рабочей поездки станет рабочее совещание по созданию исторического парка „Россия — моя история“, где будет рассмотрен ход реализации проекта и представлена концепция создания общественного пространства на территории, прилегающей к историческому парку», — сообщили в депсвязей.
Кроме того, глава региона проведет выездное заседание антитеррористической комиссии и пообщается с представителями диаспор Югры.