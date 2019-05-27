26 мая 2019

Звезда «Чародеев» рассказала о своем смертельном диагнозе

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 09:17
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Актриса Александра Яковлева призналась, что борется с ракомФото: сайт kino-teatr.ru

Советская и российская актриса Александра Яковлева призналась, что борется с раком. Артистка раскрыла свой диагноз в эфире программы «Привет, Андрей» на канале «Россия-1».

«Об онкологии она узнала в феврале текущего года», — уточняет агентство Nation News. У Яковлевой внезапно начались сильные судороги, актрису экстренно госпитализировали. Позже врачи поняли, что у актрисы рак.

Яковлева призналась, что сначала впала в депрессию и не хотела принимать лечение. Однако затем решила бороться с болезнью, находясь «между жизнью и смертью».

Советским и российским зрителям Яковлева запомнилась по ролям в фильмах «Чародеи», «Экипаж», «Человек с бульвара Капуцинов» и многих других. Также она известна своей режиссерской деятельностью.

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