Звезда «Чародеев» рассказала о своем смертельном диагнозе

Советская и российская актриса Александра Яковлева призналась, что борется с раком. Артистка раскрыла свой диагноз в эфире программы «Привет, Андрей» на канале «Россия-1».
«Об онкологии она узнала в феврале текущего года», — уточняет агентство Nation News. У Яковлевой внезапно начались сильные судороги, актрису экстренно госпитализировали. Позже врачи поняли, что у актрисы рак.
Яковлева призналась, что сначала впала в депрессию и не хотела принимать лечение. Однако затем решила бороться с болезнью, находясь «между жизнью и смертью».
Советским и российским зрителям Яковлева запомнилась по ролям в фильмах «Чародеи», «Экипаж», «Человек с бульвара Капуцинов» и многих других. Также она известна своей режиссерской деятельностью.