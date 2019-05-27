Ямальский врач-акушер одержал победу на праймериз в окружной парламент

Общая явка составила 10,6% от общего числа избирателей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Руководитель перинатального центра в Салехарде, врач-акушер Алексей Денисов одержал победу на праймериз «Единой России», где выбирали партийного кандидата на выборы в Заксобрание Ямала. Об этом «URA.RU» сообщила глава окружного исполкома партии Анастасия Казанцева. Ранее источники «URA.RU» называли Денисова главным фаворитом на выборах.

«Больше всего голосов избирателей получил Алексей Денисов. У него 68,4% голосов (2066 голосов)», — сообщила глава окружного исполкома партии. Вторым стал главред агентства «Север-Пресс» Николай Шандрыголов — 62,7% (1892 голоса), третьим с результатом 62,4% координатор проекта «Городская среда» в Салехарде стал Степан Зинченко. За него проголосовали 1879 человек. По словам Казанцевой, общая явка составила 10,6% от общего числа избирателей.

В сентябре в столице Ямала пройдут довыборы депутата в региональный парламент по Салехардскому одномандатному округу. Место там освободилось в конце прошлого года, когда депутат Елена Зленко досрочно сложила с себя полномочия и перешла на работу на пост сенатора от Ямала в Совете Федерации. Добавим, что в регионе 26 мая также прошли праймериз по отбору кандидатов в местные думы в Салехарде, Лабытнанги, Ноябрьске и Губкинском.