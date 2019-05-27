Российские таксисты не смогут работать сверх нормы

Российским таксистам запретят работать сверх нормы. Такие поправки внесены ко второму чтению в Госдуме законопроекта об агрегаторах такси. В первом чтении документ приняли в декабре 2018 года.
«В транспорте будут вести контроль за режимом труда и отдыха водителя, то есть каждый оператор в единую систему в субъекте будет отправлять месячный режим труда и отдыха своих водителей», — приводит слова главы комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева агентство Nation News. Отмечается, что время работы таксистов будет контролировать система ГЛОНАСС, которой оборудуют машины. Помимо этого, у каждого водителя будет персональная карта, фиксирующая время работы за рулем.
ГЛОНАСС — российская функционирующая система глобальной спутниковой навигации. В систему включены 24 спутника, движущихся по орбите в трех плоскостях. Такая навигация обладет большей устойчивостью, чем американская GPS, так как ее аппараты не имеют резонанса с вращением Земли.
Ранее «URA.RU» сообщало, что одной из причин ДТП с участием такси является усталость водителя, который старается работать как можно больше. По данным страховщиков, в среднем на два автомобиля такси происходит около одной аварии.