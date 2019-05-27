В Екатеринбурге убрали памятник «уралмашевским» авторитетам 90-х

Площадку под новый памятник экс-лидерам «Уралмаша» уже залили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Северном кладбище Екатеринбурга убрали памятник авторитетным представителям ОПС «Уралмаш». Читатели «URA.RU» обнаружили, что со своих мест исчезли постаменты с бронзовыми бюстами первого лидера сообщества Григория Цыганова, убитого в 1993 году Сергея Иванникова, а также погибшего в 2005 году при загадочных обстоятельствах в СИЗО №1 Александра Хабарова.

«Там раньше стояли бюсты и небольшой памятник, куда цветы складывали и свечи ставили. Вместо этого сейчас там бетонная серая заливка и рабочие какие-то постоянно ходят», — объяснил очевидец.

Так памятник экс-лидерам ОПС «Уралмаш» выглядел до недавнего времени Фото: читатели «URA.RU»

Журналистам «URA.RU» удалось выяснить, что памятник было решено реконструировать. «Решились на реконструкцию потому, что за 20 лет памятник обветшал, плитка отвалилась, бронза тоже потеряла вид. И важно, что сходство бюстов с реальными людьми было не очень большое, поскольку в архивах сохранились фото и видео в основном с Александром Алексеевичем [Хабаровым]. Периодически сейчас приезжают разные люди, смотрят, спрашивают, а некоторые, особо „горячие“, сразу возмущаются, мол, зачем памятник снесли», — пояснили журналисту агентства на кладбище.

Собеседник агентства не представился, но уточнил, что на новом постаменте, когда тот затвердеет, появятся новые памятники и бюсты, а также плитка, ограждение, скамейка и столики. Монтаж нового памятника ожидается в середине июня. Кто финансирует обновление — выяснить пока не удалось.