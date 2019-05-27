Екатеринбургский митрополит сравнил конфликт вокруг сквера с расстрелом Романовых

Митрополит Кирилл отметил, что убийство царской семьи положило начало геноциду русского народа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сопоставил несанкционированные акции против строительства храма святой Екатерины на месте сквера в Екатеринбурге с убийством семьи последнего императора России Николая II.

«Сегодня перед Церковью — вызов. Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев», — цитирует пресс-служба епархии слова митрополита. Он отметил, что убийство царской семьи положило начало геноциду русского народа.

Священнослужитель также заявил, что выступающие против строительства храмов «глумятся» над ценностями верующих православных людей. Также митрополит выразил надежду на то, что через какое-то время протестующие поймут, что «без православия немыслима сама жизнь» России.

Несанкционированные акции протеста против строительства храма Святой Екатерины начались 13 мая, когда в сквере у екатеринбургского Театра драмы появился забор. Тогда жители города вышли на стихийный митинг против воздвижения собора. Протесты продолжались всю неделю. Позже на конфликт вокруг сквера обратил внимание президент России Владимир Путин. Он поручил чиновникам провести среди екатеринбуржцев опрос, который должен помочь выбрать место для воздвижения храма. Инвесторы строительства собора святой Екатерины, УГМК и РМК, выпустили совместное заявление, в котором рассказали, что ждут решение жителей Екатеринбурга, городских властей и епархии относительно места строительства собора.