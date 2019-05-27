Глава Кургана стал в три раза богаче

Андрей Потапов отчитался о доходах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Доход главы города Кургана Андрея Потапова за 2018 год стал в три раза больше по сравнению с 2017 годом. Это указано в отчете о доходах городских чиновников, который опубликован на официальном сайте администрации.

За 2018 год Потапов заработал 6,2 млн рублей — на 4,4 млн больше, чем в предыдущем. Потапову принадлежит автомобиль Nissan Qashqai и доли 31 земельного участка общей площадью 37 тысяч кв. м, что на 27 тысяч «квадратов» больше, чем в отчете за 2017 год. У супруги Потапова за прошедший год доходы не указаны, в собственности у нее квартира площадью 83,9 кв. м, земельный участок площадью 2788 кв. м и жилой дом на 29,3 кв. м.

Заработок первого заместителя руководителя курганской администрации Андрея Жижина увеличился с 1,4 млн рублей до 1,7 млн рублей. Ему принадлежит земельный участок площадью 1502 кв. м и жилой дом на 209 кв. м, машины у Жижина нет. Доходы его супруги не указаны, ей принадлежит только квартира площадью 27,7 кв. м.