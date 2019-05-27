Свердловские депутаты займутся спасением кошек от хозяев, выдирающих когти у питомцев

Депутатов взволновала судьба домашних питомцев Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутаты свердловского заксобрания озаботились безопасностью домашних кошек. 28 мая комитет по аграрной политике обсудит запрет на онихэктомию — это ставшая популярной хирургическая операция по удалению когтей вместе с кончиками пальцев у питомцев.

Изначально с предложением о запрете хирургической операции к правительству РФ обратилась белгородская облдума, сообщила «URA.RU» депутат свердловского заксобрания Елена Трескова, которая будет выступать с докладом по теме на комитете. Уральские депутаты получили от коллег предложение поддержать инициативу. «Выразить свое мнение об этой операции я пока не могу. Завтра мы пригласим на заседание квалифицированных специалистов из департамента ветеринарии, которые дадут консультацию», — сказала Трескова.

В обращении белгородских депутатов к правительству РФ говорится, что среди заводчиков домашних животных онихэктомия прижилась под названием «мягкие лапки». Опасность операции в том, что она повышает риски различных патологий. «Данная операция приводит к ограничению естественных природных возможностей и повадок животного», — написано в документе.

Депутат заксобрания Вячеслав Вегнер на своей странице в Facebook пошутил по поводу готовящегося заседания: «Любишь „котейку“ — люби и „коготейки“».