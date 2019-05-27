Юрий Малышев намерен оспаривать решение депутатов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Катайского района Курганской области Юрий Малышев получил от депутатов оценку «неудовлетворительно» по итогам работы в 2018 году. Данные об этом опубликованы на официальном сайте района. В ближайшее время Юрий Малышев может лишиться своего поста, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

О своей работе Малышев отчитался 21 мая, после его доклада депутаты высказали ряд претензий. Так, согласно официальному протоколу, главе района припомнили плохую работу по привлечению инвестиций, а также срыв программы газификации. Также депутаты указали на то, что глава района недостаточно активно работает над экономией бюджета (к примеру, не устанавливает счетчики на соцобъекты) и неэффективно привлекает деньги по федеральным программам. «Большинством голосов работа главы Катайского района Юрия Малышева и администрации района за 2018 год была признана неудовлетворительной», — говорится в протоколе заседания.

Инсайдеры агентства напомнили, что это не первый раз, когда к главе района возникают претензии. «На этот раз на все это вряд ли закроют глаза», — отметил собеседник агентства. Он предположил, что в ближайшее время будет принято решение об отставке Малышева.

Юрий Малышев заявил в разговоре с «URA.RU», что намерен опротестовывать решение. «Я считаю, что это сговор отдельных лиц, которые хотят, чтобы был ручной и управляемый глава», — отметил он.

Ранее «URA.RU» писало, что мэр Катайска Валерий Черных получил два «неуда», оспорил их в суде, но все же оставил свой пост.