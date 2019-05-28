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У председателя тюменского арбитража за год упали доходы

Вадим Бегун
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 08:50
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Деньги. Клипарт. Тюмень, купюры, ножницы, деньги, расходы, рубли
Доходы председатяля тюменского арбитража упалиФото: Николай Бастриков © URA.RU
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Декларационная кампания

Председатель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько заработал за прошлый год чуть более четырех млн рублей. Об этом стало известно из декларации, размещенной на сайте суда.

Доходы Финько снизились примерно на 1 млн рублей — с 5 млн 121 тысяч в 2017 году до 4 млн 88 тысяч в 2018-м. В его распоряжении остается автомобиль Toyota Highlander 2014 года выпуска и часть квартиры (120 кв. м). Также он владеет жилым домом (88 кв.м), гаражом и земельным участком под индивидуальное строительство (1396 кв. м).

Его жена, как и несовершеннолетний ребенок, имеют доли в квартире 120 кв. м. Никакого имущества, кроме машиноместа, за супругой больше не числится. У нее также не было доходов по итогам 2018 года. В 2017 году она задекларировала 1 млн 375 тысяч рублей.

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