На фото видно, что горят две машины Фото: Настена Серкова, «Инцидент. Курган», «ВКонтакте»

На 278-м километре трассы «Иртыш» перевернулась машина с бензином. Как рассказали «URA.RU» в управлении федеральных дорог «Южный Урал», в результате аварии топливо вытекло на дорогу, в результате загорелась едущая за бензовозом машина Nissan.

«Идущая сзади машина загорелась, информации о пострадавших нет», — сообщили в ведомстве. Известно также, что на месте ДТП работают пожарные из курганского управления МЧС. Движение по участку дороги было перекрыто в обе стороны. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД организовали объезд дороги через Курган. К моменту публикации новости пожар удалось локализовать.

По словам пресс-секретаря главного управления МЧС по Курганской области, сообщение о ДТП с участием бензовоза и автомобиля Nissan поступило в 18.22, возгоранию присвоен повышенный ранг опасности. «В ликвидации пожара были задействованы 38 человек и 13 единиц техники. Была проведена пенная атака», — рассказала Ольга Сабуркина.

Очевидцы активно обсуждают происшествие в соцсетях. «Вторая машина, которая горит, видимо, неудачно проехала рядом с огнем и тоже загорелась», — прокомментировал видео, размещенное в сообществе «Инцидент. Курган» во «ВКонтакте» Александр Усольцев. На кадрах видно, как горит разлившееся по дороге топливо, а бензовоз лежит на боку.

Фото: пресс-служба управления федеральных дорог «Южный Урал»