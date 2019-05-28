27 мая 2019

Украина хочет сделать Керченский пролив международным

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 00:58
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Керчь, море, Керченский пролив
Власти Украины хотят присвоить Керченскому проливу статус международногоФото: Екатерина Лазарева © URA.RU
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Власти Украины намерены добиваться международного статуса Керченского пролива. С таким заявлением выступила заместитель министра иностранных дел страны Елена Зеркаль.

«Для меня очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива», — приводит RT слова дипломата, произнесенные в эфире радио «Новое время» УНИАН. Свои интересы Украина хочет представлять в международном арбитраже.

Ранее МИД Украины подготовил дипломатическую ноту для МИД России. Документ содержал вопросы, когда и где Киеву будут возвращены украинские моряки и корабли, которые были задержаны в ноябре прошлого года. Тогда, напомним, несколько судов Военно-морских сил Украины нарушили границу РФ и отказывались выполнять требования российских пограничников. В результате корабли вместе с экипажами были задержаны. Позже моряков поместили под арест.

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