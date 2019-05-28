Украина хочет сделать Керченский пролив международным

Власти Украины хотят присвоить Керченскому проливу статус международного Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

новость из сюжета Обострение отношений Украины и России из-за конфликта в Черном море

Власти Украины намерены добиваться международного статуса Керченского пролива. С таким заявлением выступила заместитель министра иностранных дел страны Елена Зеркаль.

«Для меня очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива», — приводит RT слова дипломата, произнесенные в эфире радио «Новое время» УНИАН. Свои интересы Украина хочет представлять в международном арбитраже.

Ранее МИД Украины подготовил дипломатическую ноту для МИД России. Документ содержал вопросы, когда и где Киеву будут возвращены украинские моряки и корабли, которые были задержаны в ноябре прошлого года. Тогда, напомним, несколько судов Военно-морских сил Украины нарушили границу РФ и отказывались выполнять требования российских пограничников. В результате корабли вместе с экипажами были задержаны. Позже моряков поместили под арест.