Исследование: россияне вынуждены экономить на всем — от еды до обуви и медицины

Россиянам приходится экономить на всем — от путешествий до еды и медицины Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В России прерван тренд по увеличению числа граждан, которые не экономят. Исследование холдинга «Ромир» показало, что за последний год количество россиян, которые вынуждены ужимать себя в расходах по всем статьям, значительно выросло.

В 2016 году 11% опрошенных признавались, что ни на чем не экономят. В 2017-м таких было уже 18%, а через год показатель вырос до 24%. При последнем исследовании аналогичным образом на этот же вопрос ответили только 17% респондентов (жители российских городов и сельской местности от 18 лет и старше), пишет РИА «Новости».

Число россиян, вынужденных экономить, увеличилось по всем статьям расходов. На первом месте — путешествия (29% против 12% годом ранее), на втором — еда (24% против 17% в прошлом году). Третью строчку по масштабам экономии заняли расходы на одежду и обувь. В 2018 году на этом экономили 9% граждан, теперь их доля увеличилась до 23%. Еще люди стали ужимать себя в тратах на развлечения (22% против 6% годом ранее), на деликатесы (20% против 6%), на алкоголь и сигареты (13% против 5%), на походы в рестораны (15% против 4%), на косметику (8% против 1%), на медицину (7% против 1%), на спорте (7% против 1%) и на транспорте (5% против 1%).