Мошенники нашли способ красть деньги через соцсети

Мошенники ищут жертв в социальных сетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В социальных сетях участились случаи кражи денег у подростков. Ущерб может доходить до нескольких тысяч рублей, а вернуть украденные деньги практически невозможно.

Чаще всего жертвами мошенников становятся мальчики старшего подросткового возраста. Злоумышленники знакомятся с ними и устанавливают доверительные отношения. Затем они просят сказать их свой номер телефона и код из смс. Это им нужно якобы для регистрации на каком-нибудь портале, поскольку их собственный смартфон сломался.

Тот самый код и номер телефона, как пишет газета «Известия», регистрируют в сервисе мобильных денежных переводов, после чего мошенник получает доступ к личному кабинету и переводит себе все деньги на балансе. Крадут, как правило, крадут небольшими суммами. Хуже, если у абонента включен автоплатеж (баланс телефона автоматически пополняется с банковской карты). Вернуть украденные средства почти невозможно. Опрошенные изданием эксперты объяснили это тем, что сотовые операторы и банки просто выполняют свои обязательства и не могут предотвратить кражи таким способом.