Опубликованы последние слова пилота бизнес-джета, в котором разбилась совладелица S7

Председатель совета директоров «Группа компаний S7» Наталия Филева погибла в вместе с отцом 31 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Опубликованы последние слова пилота разбившегося самолета Epic, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева. Данные в предварительном отчете о причинах катастрофы представило Немецкое федеральное бюро расследований авиационных происшествий (BFU).

Сотрудники немецкого аэропорта близ города Эгельсбах давали рекомендации командиру бизнес-джета, а он запрашивал разрешение на посадку. Последними словами пилота были: «<…> могу я <…> выйти на траекторию?». Диспетчер ответил утвердительно, потребовав сделать левосторонний разворот, так как лайнер заходил на взлетно-посадочную полосу по диагонали.

Свидетели, которые находились рядом с диспетчерской вышкой, заявили, что в момент разворота угол крена самолета составил 30—45°. После он сделал «нырок» носом, вертикально ударился о землю, после чего загорелся.

Частный самолет, на котором летела 56-летняя Филева, разбился 31 марта в 600 метрах от аэропорта немецкого города Эгельсбаха. Вторым пассажиром был ее отец Валерий Карачев, с которым они направлялись на лечение в Германию. Третьей жертвой катастрофы стал пилот, чья ошибка, по основной версии, привела к трагедии, напоминает «Национальная служба новостей». Полностью расследование будет завершено через год.

Компания S7 Airlines основана в 1992 году (под названием «Сибирь»). Она является вторым после «Аэрофлота» авиаперевозчиком в России. Штаб-квартира находится в городе Обь Новосибирской области. Филева, по оценке Forbes, входила в список богатейших женщин РФ. Ее состояние насчитывало 600 млн долларов.