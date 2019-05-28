Авиакомпании требуют проверить Superjet на пригодность

Представители авиакомпании «Ямал», у которой в автопарке есть только Superjet 100, обеспокоены тем, насколько безопасен самолет Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Sukhoi Superjet «Аэрофлота» загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входит 27 ведущих российских авиакомпаний и авиапредприятий, просит министра транспорта Евгения Дитриха проверить системы самолета Sukhoi Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям.

«Происшествие в Шереметьево нанесло репутационный ущерб российской гражданской авиации и авиапромышленности», — приводит «Коммерсант» выдержку из письма. Среди тех, кто эксплуатирует SSJ 100, — «Аэрофлот», авиакомпании «Ямал» и «Якутия». У «Ямала» в парке есть 15 Superjet, «Якутия» владеет четырьмя машинами.

В АЭВТ просят проверить систему защиты самолета от поражения статическим электричеством, прочность крыла и шасси, а также системы управления полетом и силовой установкой самолета. Также специалисты предлагают изучить защиту салона самолета при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей.

Вопросы к безопасности полетов на Sukhoi Superjet 100 возникали неоднократно после трагедии в Шереметьево, которая 5 мая унесла жизни 41 человека, напоминает «Национальная служба новостей». Через полчаса после вылета из-за удара молнии у самолета отключилась часть систем. В режиме ручного управления экипаж развернул судно в обратную сторону. Во время посадки из-за «отскока» от взлетно-посадочной полосы шасси судна пробили топливные баки, из-за чего начался пожар, уточняет агентство Nation News. После трагедии в СМИ неоднократно появлялись сообщения о неисправностях самолетов.

В «Объединенной авиастроительной корпорации», которая выпускает самолеты данного типа, отметили, что надежность судна подтверждена европейской сертификацией. Письмо АЭВТ в корпорации считают давлением на комиссию, которая занимается расследованием катастрофы.