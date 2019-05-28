В Тобольске выбрали нового главу в присутствии Моора

Мэром стал Максим Афанасьев (на фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Новым главой Тобольска стал Максим Афанасьев, ранее занимавший пост вице-мэра Тюмени. Его кандидатуру утвердили на заседании с участием губернатора Тюменской области Александра Моора городские депутаты. Об этом из Тобольска передает корреспондент «URA.RU».

На пост, помимо Афанасьева, претендовали пять человек: два предпринимателя, две пенсионерки и депутат Тобольской думы. Но на заседании присутствовали только четверо — две пенсионерки не пришли, одну из них не допустили до выборов из-за отсутствия среди документов декларации о доходах.

Голосование проходило в открытом режиме. За Максима Афанасьева, который до этого занимал пост заместителя главы Тюмени, проголосовал 21 депутат из 24. Один голос депутата был отдан предпринимателю Тимуру Темуркаеву. Остальные кандидаты не получили голосов. Два бюллетеня оказались недействительными.

После представления в качестве градоначальника Максим Афанасьев заметил, что собирается перевезти в Тобольск семью и детей. «Буду служить городу честно, ответственно и долгие годы», — заявил он.

Экс-глава Тобольска Владимир Мазур объявил о своей отставке 23 апреля. На какое место работы он вышел — пока неизвестно. Во время заседания Моор выразил Мазуру благодарность за работу, но заочно — на встрече экс-мэр не появился.