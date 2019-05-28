Медведев оставил чиновников без импортного вина

Чиновникам запретили закупать игристые и фруктовые вина Фото: Илья Московец © URA.RU

Российским государственным учреждениям запретили закупать вина иностранного производства. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликовали на сайте правительства.

Такая мера вводится для поддержки отечественного виноградарства и виноделия. Под запрет попадут игристые, ликерные и фруктовые импортные вина. «Это ограничение касается только госзакупок, оно не распространяется на импортные вина на рынке, реализуемые коммерческими организациями торговли и общественного питания», — сообщается в документе.

Ранее Медведев подписал постановление о введении эмбарго на ряд товаров с Украины, напоминает агентство Nation News. Ограничения коснулись промышленных и сельскохозяйственных товаров, сырья и продовольствия.