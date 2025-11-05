Белоусов: США хотят разместить в Европе ракеты, которые долетят до РФ за 7 минут

Андрей Белоусов заявил, что США намерены разместить в Германии ракеты, способные долететь до России за 6-7 минут Фото: Роман Наумов © URA.RU

США намерены развернуть в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе новые ракетные комплексы средней дальности, которые способны долететь до Центральной части России всего за шесть-семь минут. Об этом на заседании Совбеза РФ сказал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«В конце 2025 года [США] планируется принятие нового ракетного комплекса средней дальности Dark Eagle с гиперзвуковыми ракетами с дальностью стрельбы 5,5 тысячи километров. <...> Подлетное время с территории Германии, где планируется разместить данный ракетный комплекс, до объектов центральной части России составит порядка шести-семи минут», — озвучил Белоусов во время заседания с участием российского президента Владимира Путина. Оно транслируется на телеканале «Россия 24».