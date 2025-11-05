Белоусов: США хотят разместить в Европе ракеты, которые долетят до РФ за 7 минут
Андрей Белоусов заявил, что США намерены разместить в Германии ракеты, способные долететь до России за 6-7 минут
Фото: Роман Наумов © URA.RU
США намерены развернуть в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе новые ракетные комплексы средней дальности, которые способны долететь до Центральной части России всего за шесть-семь минут. Об этом на заседании Совбеза РФ сказал министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«В конце 2025 года [США] планируется принятие нового ракетного комплекса средней дальности Dark Eagle с гиперзвуковыми ракетами с дальностью стрельбы 5,5 тысячи километров. <...> Подлетное время с территории Германии, где планируется разместить данный ракетный комплекс, до объектов центральной части России составит порядка шести-семи минут», — озвучил Белоусов во время заседания с участием российского президента Владимира Путина. Оно транслируется на телеканале «Россия 24».
Министр обороны во время заседания Совбеза также подчеркнул, что Россия готова провести собственные ядерные испытания на полигоне «Новая Земля». Путин оценил данную инициативу, отметив, что Россия должна дать зеркальный ответ на аналогичные действия США.
