Белоусов: США отрабатывали на учениях ядерный удар по России

05 ноября 2025 в 19:43
Фото: Министерство обороны РФ

США на состоявшихся в октябре учениях Global Tender-2025 отрабатывали, в том числе, ядерный удар по объектам на территории России. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе заседания Совета безопасности.

«Вашингтон регулярно проводит учения стратегических наступательных сил. В ходе последнего такого учения отрабатывались превентивные ракетно-ядерные удары по российской территории», — сказал он на совещании.

Сегодня 5 ноября, президент РФ Владимир Путин провел очное заседание с постоянным членами Совбеза РФ. Первой его темой стала возможная подготовка к проведению ядерных испытаний в России. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24». Заявление Владимира Путина по испытаниям смотрите здесь.

