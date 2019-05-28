Штраф за неявку в военкомат увеличат в шесть раз

Призывников обязуют вовремя являться в военкоматы и сообщать об изменениях в личной жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство поддержало увеличение штрафов за неявку военкомат в шесть раз — со 100—500 рублей до 500—3000 рублей. Авторами инициативы являются депутаты Заксобрания Еврейской автономной области.

«Правительством РФ законопроект поддерживается», — приводит ТАСС выдержку из проекта отзыва кабмина. В документе говорится, что мера усилит ответственность граждан.

Законопроект предполагает штрафы за неявку и «несообщение» информации об изменении семейного положения, образования, места работы или должности и переезде. Также наказывать будут за уклонение от медицинского обследования.

Ранее сообщалось, что в Минобороны России предложили внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». Изменения позволят военкоматам направлять призывников на контрольно-медицинское освидетельствование, напоминает RT.