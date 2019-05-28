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На Урале женщина с грудным ребенком на руках обокрала супермаркет

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 11:37
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Часть товаров женщина все же оплатила на кассеФото: пресс-служба МО МВД России «Кыштымский»

В Челябинской области женщина с ребенком на руках обокрала супермаркет.

«В Нижнем Кыштыме (микрорайон города Кыштыма — прим. ред.) женщина украла товары на 3080 рублей», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе межмуниципального отдела МВД «Кыштымский». По некоторым данным, молодая мать взяла колбасу, кофе и шампунь.

Женщина с коляской, держащая на руках ребенка, попала на камеры видеонаблюдения магазина. Судя по скриншотам с видеозаписи, какие-то товары на кассе челябинка все же оплатила. Около кассы она стоит с корзиной, в которой что-то лежит, и кошельком.

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