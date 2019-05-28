На Урале женщина с грудным ребенком на руках обокрала супермаркет

В Челябинской области женщина с ребенком на руках обокрала супермаркет.
«В Нижнем Кыштыме (микрорайон города Кыштыма — прим. ред.) женщина украла товары на 3080 рублей», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе межмуниципального отдела МВД «Кыштымский». По некоторым данным, молодая мать взяла колбасу, кофе и шампунь.
Женщина с коляской, держащая на руках ребенка, попала на камеры видеонаблюдения магазина. Судя по скриншотам с видеозаписи, какие-то товары на кассе челябинка все же оплатила. Около кассы она стоит с корзиной, в которой что-то лежит, и кошельком.