После драки, Сергей Иванов снял побои в сургутской травматологии Фото: depositphotos.com

Бывший капитан ГИБДД Сургута Сергей Иванов более известный как «честный гаишник» был избит майором полиции Антоном Бабушкиным, который является сыном врио начальника городского УВД Владимира Бабушкина. Об этом сам Иванов рассказал в своем блоге на Youtube.

Сам инцидент произошел в одном из сургутских дворов. Иванову показалась подозрительной Toyota Camry, которая постоянно меняла скорость движения, а ее регистрационный номер был частично залеплен пластырем. Бывший капитан ГИБДД Сургута сообщил об этом в дежурную часть УВД и начал сопровождение. Водитель иномарки это заметил, остановился и набросился на Иванова. «Молодой человек, который нанес мне 5 ударов в голову, является майором полиции, состоит в должности старшего опера отдела „Т“ Сургута, а также является сыном исполняющего обязанности начальника УМВД России по Сургуту Владимира Бабушкина», — заявил в беседе с корреспондентом «URA.RU» Иванов.

В пресс-службе УМВД ХМАО журналисту агентства сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка. «Водитель привлечён к административной ответственности за нечитаемые номерные знаки. С 3 июня он будет уволен из органов внутренних дел», — прокомментировала начальник отдела общественных связей силового ведомства Ольга Абмайкина. В пресс-службе следственного комитета Югры также сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Как ранее сообщало «URA.RU», в отношении самого Иванова было возбуждено уголовное дело. Сургутский городской суд признал его виновным в превышении полномочий. По версии следствия, «честный гаишник» пнул несколько раз ногой водителя, который не оказывал никакого сопротивления. По версии самого Иванова, уголовное дело связано со скандальной историей, когда он поймал пьяным за рулем Сергея Алгазина, сына экс-главы ГИБДД ХМАО Сергея Алгазина.