Гендиректор крупного тюменского завода может сесть в тюрьму из-за долгов по зарплате

Уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора ПАО «Опытный завод «Электрон» в Тюмени. Он более двух месяцев не выплачивал заработную плату работникам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Сумма задолженности составила 6,7 млн рублей. Без зарплаты остался 231 работник предприятия.
«Ранее прокуратура вносила руководителю завода представление и объявила ему предостережение. Кроме этого, направила в суд более 200 заявлений о взыскании задолженности по заработной плате на сумму свыше 3,2 млн рублей», — рассказали в надзорном ведомстве.
Также там отметили, что санкция статьи, которую инкриминируют гендиректору завода, предусматривает различные виды наказаний, в том числе и лишение свободы на срок до трех лет.
Ранее «URA.RU» писало, что местная компания «Тримет» выдвинула требование о признании завода «Электрон» несостоятельным.