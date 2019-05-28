27 мая 2019
26 мая 2019
25 мая 2019
24 мая 2019

Гендиректор крупного тюменского завода может сесть в тюрьму из-за долгов по зарплате

Вадим Бегун
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 13:07
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме
Сумма задолженности работникам завода составила 6,7 млн рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора ПАО «Опытный завод «Электрон» в Тюмени. Он более двух месяцев не выплачивал заработную плату работникам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Сумма задолженности составила 6,7 млн рублей. Без зарплаты остался 231 работник предприятия.

«Ранее прокуратура вносила руководителю завода представление и объявила ему предостережение. Кроме этого, направила в суд более 200 заявлений о взыскании задолженности по заработной плате на сумму свыше 3,2 млн рублей», — рассказали в надзорном ведомстве.

Также там отметили, что санкция статьи, которую инкриминируют гендиректору завода, предусматривает различные виды наказаний, в том числе и лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее «URA.RU» писало, что местная компания «Тримет» выдвинула требование о признании завода «Электрон» несостоятельным.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...