Жена Лужкова занялась производством сыра в Англии

После отставки Лужкова с поста мэра Москвы Елена Батурина переехала в Великобританию Фото: Евгений Начитов /Flickr

Елена Батурина, жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, владеет сыроварней в Великобритании. Она производит сыры под торговой маркой Beau Farm.

Сыроварня находится на территории поместья Батуриной «Борпер парк» (Beaurepaire Park) в графстве Гэмпшир на юго-востоке Англии. По данным The Washington Post, Батурина приобрела недвижимость через офшорную компанию Skymist Holdings Limited.

«Наши козы свободно пасутся на сочных зеленых лугах. Нам нравится думать, что именно поэтому их молоко такое божественно вкусное», — говорится на сайте Beau Farm. Компания позиционирует себя как «небольшую семейную ферму». Цена за килограмм сыра колеблется от 25 фунтов за сыр фета (примерно 2043 рубля) до 36 фунтов за сыр гауда (примерно 2943 рубля). Для блога сайта сыроварни пишет Ольга Лужкова, дочь Батуриной и Лужкова.

После отставки Лужкова в 2010 году с поста мэра Москвы Батурина оставила российский бизнес и переехала в Великобританию. В 2019 году журнал Forbes оценил её состояние в 1,2 млрд долларов.