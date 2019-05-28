Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму Фото: Илья Московец © URA.RU

Семиклассник с ледорубом напал на 12-летнюю девочку в городе Вольск Саратовской области. Инцидент произошел на крыльце школы 28 мая.

«В одну из школ поселка [завода] „Большевик“ подросток пришел с топором. <…> Он ударил им девочку, которая получила травму и была госпитализирована», — передает ТАСС со ссылкой на правоохранителей. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и был направлен в реанимацию. Решается вопрос о переводе пострадавшей в больницу Саратова. Причиной для нападения мог стать личный конфликт.

О том, что подросток использовал ледоруб, пишет telegram-канал «Говорит Москва» со ссылкой на минобразования в регионе. Сейчас мальчик задержан, передает RT. На месте работает полиция и представители областного СУ СК.

Ученики заявили изданию, что мальчик «был неадекватным». После нападения он попытался бросить «коктейли Молотова» в учебное здание. Школа перекрыта. Учащиеся сообщили, что 28 мая у выпускников должны были пройти занятия перед ЕГЭ по математике.