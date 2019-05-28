На Урале предприниматель год насиловал 14-летнюю дочь

Школьница целый год скрывала, что ее насилует отец Фото: depositphotos.com

Многодетный отец из Челябинской области в течение года насиловал собственную дочь-школьницу. Насильника задержали после того, как он набросился на ее старших сестер.

Предпринимателя сдала полиции его родственница, к которой прибежали избитые им старшие дочери. Глава семьи пришел в ярость после того, как узнал из переписки девушек в соцсетях подробности их личной жизни. Девушки и рассказали тетке, что отец шестерых детей уже не меньше года насилует их младшую сестру, сообщает telegram-канал Mash.

По данным агентства, подозреваемый занимается бизнесом в одном их южных районов области. На звонок по номеру его мобильного телефона, который есть в распоряжении редакции, ответа не последовало. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области пообещали прокомментировать информацию позднее.