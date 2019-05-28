Сильными сторонами Дмитрия Артюхова считают молодость, открытость для диалога и образованность Фото: Сергей Кутовой © URA.RU

Больше половины (61%) ямальцев безоговорочно доверяют губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), рассказали источники «URA.RU» в правительстве округа.

Исследование отношения жителей округа было проведено в преддверии годовщины назначения Артюхова на пост руководителя арктического региона. По его итогам 56% опрошенных положительно оценивают работу губернатора. «У главы Ямала Дмитрия Артюхова спустя год существенно выросли показатели, учитывая, что до вступления в должность он не был активной публичной персоной (Артюхов был замом главы ЯНАО, — прим.ред.). Результаты аналогичных исследований далеко не всегда демонстрируют такие высокие цифры», — отметил директор по взаимодействию с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Авторы исследования назвали сильными сторонами главы Ямала молодость, которая вызывает ассоциации «со свежим взглядом» на проблемы региона, открытость для диалога и образованность, позволяющие понимать современные модели управления.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко рассказал «URA.RU», что на доверии к губернатору Артюхову сказалось достойное продолжение линии экс-главы Ямала Дмитрия Кобылкина и создание собственного стиля работы. «Он не является клоном Кобылкина. У него своя стилистика. В том числе за счет того, что он более молодой. Артюхов более активно использует возможности современных технологий, тех же самых социальных сетей», — уточнил эксперт.

В начале 2019 года показатель доверия губернатору Ямала находился на уровне 60%. Пост врио главы Ямала Артюхов занял 29 мая 2018 года после того, как экс-губернатор региона Кобылкин перешел на должность министра природы РФ. 9 сентября 2018 года депутаты Законодательного собрания округа выбрали Артюхова новым губернатором.