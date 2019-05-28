В югорской «дочке» «Газпрома» рабочие готовятся к забастовке

Водители «Газпром трансгаз Югорск» готовятся устроить забастовку. Причиной называется «сложившаяся коррупционная практика, основанная на фиктивных договорах поставки автозапчастей», рассказал «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией.
По мнению собеседника агентства, руководство крупного югорского предприятия («дочки» «Газпрома») заставляет водителей покупать запчасти на служебные автомобили за свой счет по фиктивным договорам, а затраты компенсирует премиями, которые задерживает.
В итоге часть водителей отказались выполнять распоряжения начальства, и теперь сотрудникам якобы угрожают увольнением. При этом, как утверждает источник, руководство предприятия знает о ситуации, но игнорирует происходящее, ссылаясь на тяжелую финансовую ситуацию.
В пресс-службе «Газпром трансгаз Югорск» эту информацию опровергли. «Эта неправда. У авторов фейка есть предположения и фантазии, которыми они делятся. Если в нашем предприятии подобные факты вскроются, то мы проведем служебную проверку. Но на данный момент никаких фактов нет. Нам даже не обидно и смешно слышать подобное», — рассказала агентству начальник службы по связям с общественностью и СМИ Виктория Ржавская.