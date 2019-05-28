Церетели оказался владельцем парка элитных авто и тысяч квадратных метров недвижимости

Парком элитных авто, среди которых несколько Mersedec, Bentley и Rolls-Roys, владеет президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели. Согласно поданной им декларации, он также является собственником недвижимости общей площадью 27,6 тысяч кв. м.
Информация была опубликована на официальном сайте Минкультуры РФ в разделе «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей организаций созданных для выполнения задач, поставленных перед Минкультуры России». Среди легковых автомашин, которые находятся в собственности Церетели — Mersedec S500 4matic, Mersedec S600, Mercedes S600 Pullman, Bentley Azure, Mercedes-Benz, Rolls-Roys и Rolls-Royce Phantom. За год скульптор заработал 20,7 млн рублей — это далеко не самый высокий показатель в списке.
У менее известного деятеля культуры, директора государственного музея-заповедника «Архангельское» (Московская область) Вадима Задорожного задекларировано гораздо более впечатляющее имущество. Руководитель учреждения культуры официально является собственником 16 легковых автомобилей, а также имеет собственный авиапарк.
Согласно поданной декларации, Задорожный — собственник самолетов времен Первой и Второй мировых войн. В его коллекции — советские, британские, немецкие и американские учебные и боевые самолеты. Директор музея владеет участками земли общей площадью почти 1,6 млн кв.м, несколькими жилыми домами общей площадью 814,2 кв.м и квартирами площадью почти 664 кв. м. При этом доходы Задорожного за год составили 39,5 млн рублей.
Между тем, самыми богатыми деятелями культуры по итогам декларационной кампании стали другие знаменитости. Так, худрук «Национального филармонического оркестра России» Владимир Спиваков задекларировал 82,3 млн рублей. На втором месте — худрук государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет (73,4 млн рублей). Третьим в списке стал художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов (58,7 млн рублей).