В ГИБДД предложили резко увеличить штрафы за нарушение ПДД

Госавтоинспекция предложила поднять размер штрафов за повторные нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил замглавы ГИБДД Александр Быков.
По словам замглавы ведомства, большинство нарушителей воспринимают штрафы как «плату за проезд». «Если бы водитель узнал, что на третий-четвертый раз у него будет повышенная сумма штрафа за повтор нарушения, то восприятие было бы другое», — цитирует Быкова ТАСС.
Ранее опрошенные «URA.RU» эксперты предполагали, что ГИБДД и Минтранс ужесточат наказания за рецидив нарушений правил дорожного движения. Также штрафы могут вырасти за проезд на красный сигнал светофора и за превышение скорости.