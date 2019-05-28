В ГИБДД предложили резко увеличить штрафы за нарушение ПДД

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 18:51
Размер текста
-
17
+
ГАИ, ГИБДД, ДПС. Поздравление женщин-водителей. Челябинск, гибдд, дпс, гаи
Госавтоинспекция предлагает повышать штрафы «рецидивистам»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Госавтоинспекция предложила поднять размер штрафов за повторные нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил замглавы ГИБДД Александр Быков.

По словам замглавы ведомства, большинство нарушителей воспринимают штрафы как «плату за проезд». «Если бы водитель узнал, что на третий-четвертый раз у него будет повышенная сумма штрафа за повтор нарушения, то восприятие было бы другое», — цитирует Быкова ТАСС.

Ранее опрошенные «URA.RU» эксперты предполагали, что ГИБДД и Минтранс ужесточат наказания за рецидив нарушений правил дорожного движения. Также штрафы могут вырасти за проезд на красный сигнал светофора и за превышение скорости.

Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...