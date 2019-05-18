Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей

В ближайшее время штрафы за нарушения ПДД, похоже, заметно увеличатся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ближайшее время в России могут значительно повысить штрафы за целый блок нарушений правил дорожного движения. С соответствующими инициативами уже выступили ГИБДД и Минтранс. По мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, ужесточения, с большой долей вероятности, коснутся самых распространенных нарушений. Однако специалисты сомневаются, что драконовские штрафы принципиально изменят ситуацию на дорогах.

Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей. Кроме того, в МВД признаются, что не против усиления ответственности и за другие опасные нарушения ПДД. В их числе ужесточение санкций за непропуск автомобилей экстренных служб. В ведомстве пока не раскрыли своих планов. Между тем ранее в Госдуме предлагали за это нарушение запрещать управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет. В том случае, если задержка автомобиля скорой помощи приведет к смерти больного, водителю будет грозить уголовная ответственность и лишение свободы на срок до четырех лет.

В стране могут ужесточить наказание за проезд на красный свет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ответственность могут ужесточить и за проезд на красный сигнал светофора. Как ожидается, помимо увеличения суммы штрафа за проезд на красный свет, МВД предложит отбирать права за повторное нарушение.

За усиление ответственности водителей выступает и Минтранс. Министерство выступает за введение новых штрафов за нарушение ПДД на железнодорожных переездах. В частности, речь идет о пересечении железнодорожного пути при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале семафора. Если сегодня за это нарушение предусмотрен штраф в размере тысячи рублей, то чиновники считают необходимым увеличить его сразу в пять раз. При этом 50-процентная скидка распространяться на этот штраф не будет. Также в министерстве предложили жестко наказывать за остановку в неположенных местах на автомагистралях. Вместо тысячи рублей штраф может составить сразу три тысячи.

ГИБДД выступает за увеличение целого ряда штрафов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еще одна инициатива МВД касается дорожных «рецидивистов». Автомобилисты, которые более трех раз в течение года нарушают одни и те же правила дорожного движения, могут лишиться прав на срок от года до полутора лет. Однако это касается только нарушений, зафиксированных непосредственно инспекторами, а не камерами.

Ужесточение наказания за нарушение ПДД помогает только бюджету, но не сказывается позитивно на безопасности движения, заявил «URA.RU» председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. «Главное не штрафы, а неотвратимость наказания. Штрафы на сегодняшний день вполне адекватные. Все предложения ГИБДД носят исключительно фискальный характер», — пояснил собеседник агентства. По его словам, россиян очень раздражают такие инициативы. «Для жителей региона даже 500-рублевый штраф является серьезной нагрузкой. Повышать их дальше опасно», — считает Похмелкин.

Нынешние штрафы и сегодня для многих водителей представляются неподъемными Фото: Анна Майорова © URA.RU

С ним солидарен автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. «У людей уже нет денег платить такие штрафы! В ГИБДД, конечно, трудятся великие экономисты, но и нынешнее наказание для многих представляется жестким», — заявил он «URA.RU». По мнению Субботина, очередное ужесточение заставит некоторых автомобилистов вообще отказаться от передвижения на машинах.

В то же время представитель московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров считает, что ужесточать наказание надо избирательно. «За превышение скорости на 40 км/ч действительно следует наказывать куда жестче, чем сейчас! Это очень грубое и опасное нарушение, у нас же за него полагается штраф в размере 500 рублей. Если заплатишь сразу, то в два раза меньше — 250 рублей. Вот многие и гоняют, фактически закладывая эти 250 рублей в плату за проезд», — пояснил «URA.RU» эксперт.

Он считает, что система штрафов за нарушение ПДД должна быть более сбалансированной: «Сейчас у нас штраф за разговор за рулем по телефону в несколько раз больше, нежели проезд под закрытый шлагбаум на железнодорожном переезде, это неправильно». К тому же, признал Дозоров, принцип неотвратимости наказания работает слабо: «Да, по мобильному телефону за рулем разговаривать нельзя. Но я не видел ни одного человека, которого реально за это оштрафовали. Получается, что штраф есть, а ответственности нет».