Ректор УрФУ Виктор Кокшаров зарабатывает в год более 13 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самым богатым руководителем в вузах на Урале стал ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров. Данные о доходах, расходах и имуществе глав подведомственных учебных заведений опубликовало российское Минобрнауки на официальном сайте.

По данным ведомства, в 2018 году Кокшаров заработал более 13 млн рублей. В собственности ректора квартира площадью 107 кв. м. Супруга главы УрФУ, кроме того, владеет квартирой, земельным участком и жилым домом, а также автомашиной BMW Х5.

Наименьший заработок главы вуза оказался в Зауралье — руководитель Шадринского государственного педуниверситета Артур Дзиов заработал 2,6 млн рублей. В собственности ректора указаны автомобиль Opel Astra, а также два земельных участка, жилой дом и квартира (54 кв.м). У жены Дзиова в собственности отдельная квартира площадью. 52,2 кв. м.

Вторым по обеспеченности стал ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков (8,7 млн рублей в год). В его собственности три земельных участка площадью 1500 — 1700 кв. м, а также квартира площадью с 110 кв. м, которой он владеет в равных долях с женой и ребенком. Личного автотранспорта Фальков и его супруга не имеют.

В собственности ректора Уральского государственного юридического университета Владимира Бублика три квартиры, два машиноместа, а также дом с земельным участком в Турции и две машины — Volkswagen Touareg и Toyota Land Cruiser. За год руководитель УрГЮУ заработал порядка 7,7 млн рублей.

Далее по убывающей следуют ректор Уральского государственного педуниверситета Светлана Минюрова (заработала 6,8 млн рублей), глава Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова (6,6 млн рублей), руководитель Пермского национального исследовательского политехнического университета Анатолий Ташкинов (6,6 млн рублей).

Еще меньше заработали ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин (6,5 млн рублей в год), глава «Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского университета)» Александр Шестаков (6,4 млн рублей) и и. о. руководителя Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Андрей Колесников (4,5 млн рублей).

Доходы и. о. ректора Уральского государственного архитектурно-художественного университета Сергея Постникова составили 4,4 млн рублей. Столько же — у главы Югорского госуниверситета Татьяны Карминской и ректора Челябинского государственного университета Дианы Циринг.

Ректор Пермского государственного национального исследовательского университета Игорь Макарихин заработал чуть больше 3,5 млн рублей. Столько же — у и.о ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Татьяны Чумаченко. Чуть меньше — у главы Курганского госуниверситета Константина Прокофьева (3 млн рублей).

Тройку «аутсайдеров» замыкают, кроме упомянутого выше ректора Шаддринского ГПУ, и. о. ректора Уральского государственного лесотехнического университета Андрей Мехренцев (2,9 млн рублей) и глава Уральского государственного горного университета Алексей Душин (2,7 млн рублей).

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