В РПЦ назвали, на чьи деньги строят по три храма в день

В возведении храмов участвует бизнес, без средств которого строительство было бы невозможно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Спонсорами строительства храмов в России выступают крупнейшие компании страны, в том числе «ЛУКОЙЛ», «Фосагро» и «Норникель». Об этом рассказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков.

«Храмы строятся на частные пожертвования, почти все крупные компании чувствуют свою ответственность», — цитирует Волкова РИА «Новости». По словам священника, без помощи бизнеса в России храмы строить бы не смогли, а меценатство в стране — «историческая традиция».

По словам представителя Русской православной церкви, «Фосагро» оказала финансовую поддержку при реставрации Русского кафедрального собора в Лондоне, «Транснефть» помогла в строительстве храма Всех Святых в Страсбурге. После освящения храма во Франции патриарх Кирилл заявил, что «по три храма каждые сутки» строится потому, что люди «вынесли урок» из советских времен. «Без Бога невозможно построить счастливую жизнь», — заявил он.

Ранее Волков заявил, что в Екатеринбурге храм Святой Екатерины рано или поздно будет построен. Под него должно быть выделено самое красивое место в центре уральской столицы, считает священник. Место в сквере на Октябрьской площади большинство екатеринбуржцев посчитали неудачным для возведения храма. Такое мнение выразили 74% респондентов, приводит RT данные ВЦИОМ.