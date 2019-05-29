В РПЦ назвали, на чьи деньги строят по три храма в день

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 07:35
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Храм Александра Невского, храм александра невского, крест
В возведении храмов участвует бизнес, без средств которого строительство было бы невозможноФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Спонсорами строительства храмов в России выступают крупнейшие компании страны, в том числе «ЛУКОЙЛ», «Фосагро» и «Норникель». Об этом рассказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков.

«Храмы строятся на частные пожертвования, почти все крупные компании чувствуют свою ответственность», — цитирует Волкова РИА «Новости». По словам священника, без помощи бизнеса в России храмы строить бы не смогли, а меценатство в стране — «историческая традиция».

По словам представителя Русской православной церкви, «Фосагро» оказала финансовую поддержку при реставрации Русского кафедрального собора в Лондоне, «Транснефть» помогла в строительстве храма Всех Святых в Страсбурге. После освящения храма во Франции патриарх Кирилл заявил, что «по три храма каждые сутки» строится потому, что люди «вынесли урок» из советских времен. «Без Бога невозможно построить счастливую жизнь», — заявил он.

Ранее Волков заявил, что в Екатеринбурге храм Святой Екатерины рано или поздно будет построен. Под него должно быть выделено самое красивое место в центре уральской столицы, считает священник. Место в сквере на Октябрьской площади большинство екатеринбуржцев посчитали неудачным для возведения храма. Такое мнение выразили 74% респондентов, приводит RT данные ВЦИОМ.

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