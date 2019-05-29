На родине Superjet ответственность за катастрофу в Шереметьево возложили на пилотов

Глава Хабаровского края Сергей Фургал возложил ответственность за катастрофу с Superjet в Шереметьево на пилотов. Он заявил, что самолет, который наряду с аналогичными моделями собирается в Комсомольске-на-Амуре, был полностью исправен.
«Нам пришло официальное заключение, что технически самолет был в идеальном состоянии. <…> Это 100% человеческий фактор», — заявил Фургал в прямом эфире телеканала «Губерния». В пресс-службе главы края «
Ранее сообщалось, что за два последних года у сгоревшего в Москве самолета выявили пять серьезных поломок и около 700 различных неисправностей. Российские авиакомпании потребовали проверить самолеты данной модели на соответствие сертификационным требованиям, напоминает «Национальная служба новостей».
Катастрофа произошла 5 мая на рейсе Москва — Мурманск. Через несколько минут после взлета в самолет попала молния и пилоты сообщили о потере связи. Заходя на посадку, машина три раза ударилась о землю и загорелась. Погиб 41 человек.
Sukhoi Superjet 100 собирается на авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ, входит в холдинг «Сухой»). Является первым пассажирским самолетом, разработанным в России после распада СССР.