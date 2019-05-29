Свердловские врачи обвинили министра, что его реформа ведет к повышению смертности

Врачи считают, что не всегда целесообразно вести в Екатеринбург тяжелых больных Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Врачи Свердловской области бьют тревогу по поводу ситуации, сложившейся в результате реформы оказания помощи. Речь идет о том, что всех тяжелых больных необходимо теперь отправлять из районных больниц в Екатеринбург.

«В ОКБ № 1 прошла клинико-анатомическая конференция. Разбирали, например, смерть одной из пациенток, умершей в приемном отделении. Новый министр носится с идеей всех больных вывозить из области в больницы областного уровня. В итоге, боясь его ослушаться, Центр медицины катастроф берет на транспортировку всех, вплоть до агонирующих. Все буквально матерятся, но про себя… Больных везут в Екатеринбург, да не всех довозят», — рассказал «URA.RU» один из участников конференции.

Другой участник форума обратил внимание на то, что ОКБ и другие больницы областного уровня почти открытым текстом говорят, что не в состоянии принять такой поток больных.

«Когда на конференции начмед ЦМК подняла вопрос об этом, то главный реаниматолог области сразу ей рот заткнул, сказал, что обсудим этот вопрос в узком кругу. Это они боятся гнева министра. А начмед ОКБ сказала, что последние полгода их больница работает, как пожарная команда», — рассказал врач.

«Цель любой реформы — улучшение, что-то полезное. А пока от таких „реформ“ больше трупов. Нередки случаи, когда происходит остановка сердца в дороге, успешная реанимация в машине скорой помощи, но смерть уже в ОКБ. И практический уровень врачей из области будет только снижаться», — добавил собеседник агентства.

Нагрузка на санавиацию возросла, иногда к больнице прилетают сразу по два вертолета с пациентами Фото: СОКБ №1

Как ранее сообщало «URA.RU», это была инициатива министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова. Вскоре после вступления в должность в интервью министр рассказал о реанимационно-консультативном центре ОКБ № 1, о том, что врачи-нейрореаниматологи (очень редкие специалисты) готовы оказывать помощь своим коллегам. «Это за собой влечет, если надо, эвакуацию пациента (как санитарными машинами, так и вертолетом), и здесь они оперируются нейрохирургами, если это показано. Это система уже работает каждый день: вчера шесть таких пациентов из области доставили в областную больницу, некоторые из них уже прооперированы». Цветков сказал, что, на его взгляд, это повысит результативность лечения и снизит смертность. «Благодаря такому лечению люди „возвращаются в строй“», — добавил в интервью Андрей Цветков.

Вертолет уже встречает реанимобиль Фото: СОКБ №1

«Это лишь инсинуации недовольных, когда все обстоит с точностью до наоборот. Наблюдается снижение смертности населения, а значит, мы все делаем правильно. У нас есть маршрутизация больных, работа санавиации увеличивает доступность и оперативность оказания помощи для тяжелых больных. Причем вертолеты везут больных не только в Екатеринбург, но и в межмуниципальные центры», — прокомментировал недовольство врачей «URA.RU» Константин Шестаков, пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области.