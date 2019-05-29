Канализационные стоки не очищают Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В городе Петухово Курганской области с жителей брали плату за очистку канализационных стоков, которую на самом деле не проводили. После вмешательства прокуратуры плату за водоотведение снизили, однако вопрос с очисткой воды не решен.

«В размер платы за предоставленные услуги ООО „Петухово Водоканал“ включено содержание городских очистных сооружений системы водоотведения. Однако как показали надзорные мероприятия, указанные сооружения не эксплуатируются коммунальной организацией с сентября 2018 года в связи с их технической неисправностью» — сообщили в ведомстве. После обращения в областной департамент цен и тарифов принял решение о снижении платы за водоотведение на сумму около 12 рублей за кубометр. Материалы проверки были направлены в УМВД России по Курганской области, директору ООО «Петухово Водоканал» это может грозить возбуждением уголовного дела.

Как уточнил директор ООО «Петухово Водоканал» Алексей Рудаков в разговоре с «URA.RU», сейчас стоки городского водоканала проходят лишь механическую очистку и поступают в озеро Лопатки. Местные жители сообщают, что оно представляет собой фекальное болото.