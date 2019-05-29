Духовника патриарха Кирилла Илия назвали ключевой фигурой РПЦ для российской элитыФото: starets_ilij_nozdrin, Instagram
Духовника главы РПЦ Илия (Алексея Ноздрина) назвали самым почитаемым православным старцем среди руководства России. К таким выводам пришло издание «Проект», проведя собственное исследование.
Ссылаясь на федеральных и региональных чиновников, служителей церкви и открытые данные издание отмечает, что Илий поддерживает связь с президентом РФ Владимиром Путиным, женой премьер-министра Дмитрия Медведева Светланой, бывшим вице-премьером Игорем Шуваловым и другими.
«[Илий] — самый главный и модный старец, к нему очередь из випов», — заявил экс-чиновник, встречавшийся со старцем. Несколько действующих госслужащих подтвердили, что к Илию едут за исцелением, «очиститься духовно» после выполнения ответственных задач и за предсказанием политического будущего.
Схиархимандрит (Ноздрин получил высший сан монаха в 2010-м) стал «незаменимым помощником на выборах», пишет издание. Старца якобы просили поддерживать действующую власть публично и передавать информацию служителям на местах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и патриархия не подтвердили «Проекту» эту информацию.
Илий родился в 1932 году. В год его выпуска из Ленинградской духовной академии в учреждение поступил патриарх Кирилл. Илий постригся в монахи в 1966 году. Позже поступил в Пантелеимонов монастырь на Афоне, став позже его духовником. Вернулся в Россию в 1989 году в качестве духовника в мужской монастырь Оптина пустынь. Избран духовником патриарха в 2009 году. Живет в дачном поселке Переделкино под Москвой.