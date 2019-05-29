Сотрудники ГИБДД обвиняют свое руководство в превышении полномочий и хамстве Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудники ГИБДД Сургута обратились за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Полицейские считают, что требования их руководителя противоречат законодательству, а издаваемые им приказы невыполнимы.

Соответствующее обращение полицейские, в котором они обвиняют своего руководителя Романа Кузовлева в хамстве и злоупотреблении служебным положением, появилось в группе «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте».

«Данный руководитель всегда ставит невыполнимые, противоречащие действующему законодательству приказы», — сообщает автор публикации. В доказательство своих слов полицейские приводят видео, длительностью почти 9 минут, где слышно, что начальник отделения исполнения административного законодательства — майор полиции Роман Кузовлев — требует от подчиненных увеличить количество составленных протоколов.

«30 нарушений с экипажа. Не менее! Не будет — будете дорабатывать, пока не будет», — говорит Кузовлев на видео. «Помогите! Эти начальники никого не боятся. Делают, как хотят. Держат нас, инспекторов, за рабов. Работаем вне графика, без приказов. Палочная система никуда не делась!» — просит помощи у Бастрыкина и Колокольцева автор публикации.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по ХМАО, по данному факту уже началась внутренняя проверка.

«Служебная проверка по факту публикации обращения началась. В подобном случае она пройдет быстро. Выводы будут сделаны в самое ближайшее время», — сообщила руководитель пресс-службы югорского УМВД Ольга Абмайкина.