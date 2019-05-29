Собчак показала высший свет русского Instagram, но все свелось к Бузовой

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 17:07
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Собчак указала на нежелание мировых брендов сотрудничать с БузовойФОТО: скрин с видео интервью Собчак в Youtube

Представители ведущих модных брендов пишут телеведущей Ксении Собчак с просьбой уговорить певицу и звезду проекта «Дом-2» Ольгу Бузову не носить их вещи. Об этом журналистка рассказала во время встречи с самыми популярными российскими пользовательницами соцсети Instagram.

«Я дружу с одним очень модным дизайнером, который почему-то считал, что я близко общаюсь с Ольгой Бузовой. Он мне написал с просьбой: „Слушай, уговори ее не носить нашу куртку кожаную, потому что мы не хотим, а она носит и везде пишет наш бренд“. Я ответила, что никак на это не могу повлиять, и они тоже не могут, потому что она покупает вещи за свои деньги, носит и гордится», — уточнила Собчак.

Журналистка и певица неоднократно конфликтовали. Ранее Собчак упрекала Бузову в выступлениях «для бедных», напоминает портал «Дни.ру». Также телеведущая говорила о неоднократных провалах проектов артистки, приводя в качестве примера неудачный запуск криптовалюты BuzCoin и открытие сети магазинов собственной одежды.

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