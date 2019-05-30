Алексей Текслер (слева) появится в региональном парламенте во второй раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Депутаты Заксобрания Челябинской области 30 мая дадут старт выборам губернатора. Заседание откроется отчетом врио главы региона Алексея Текслера, затем парламент примет постановление о назначении даты выборов.

«Заседание по оргвопросам избирательной кампании мы проведем 31 мая. После официальной публикации постановления ЗСО, с 4 июня, начнется прием заявлений от кандидатов. Он продлится по 24 июня, а регистрация — по 4 июля», — пояснил «URA.RU» председатель облизбиркома Сергей Обертас. Само голосование состоится 8 сентября.

Текслер намерен идти на выборы самовыдвиженцем. О желании баллотироваться уже заявили глава региональной организации партии «Яблоко» Александр Щербаков и общественник Александр Лебедев. Также возможными соперниками называют лидера движения «СтопГОК» Василия Московца, экс-министра общественной безопасности области Евгения Савченко, депутата думы Челябинска Константина Нациевского (КПРФ), депутатов Госдумы Виталия Пашина (ЛДПР) и Валерия Гартунга («СР»).

«Надеюсь, что после назначения даты выборов партконференция поддержит мою кандидатуру. Но будут обсуждать и другие», — сообщил «URA.RU» Пашин. Конференция, где предстоит определить кандидатов от «СР», также состоится после сессии областного парламента, сообщил корреспонденту агентства Гартунг. Слух, что среди них будет его супруга Марина, лидер эсеров назвал «глупостью». Выдвижение Нациевского уже одобрено центральными органами КПРФ. «Окончательно вопрос должны решить на заседании Челябинского обкома», — пояснил он «URA.RU».