Феминистки ответили Милонову, раскритиковавшему материнский капитал

Депутат Госдумы Виталий Милонов пытается привлечь к себе внимание спорными заявлениями о материнском капитале. Так считает российская феминистка Белла Рапопорт.
Виталий Милонов в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал материнский капитал «феминистическим проектом». По мнению парламентария, выплаты за рождение детей должны называться «родительскими» или «семейными».
«Разве не [президент России Владимир] Путин принимал материнский капитал? Что касается Милонова, то он популист, который делает все, чтобы попиариться на разных темах», — заявила Белла Рапопорт в разговоре с корреспондентом «URA.RU».
Ранее Общественная палата России предложила ввести отцовский капитал, напоминает «Национальная служба новостей». Согласно инициативе, выплата должна быть такого же размера, как и материнский (около 453 тысяч рублей), но выплачиваться за рождение третьего ребенка.