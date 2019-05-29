Феминистки ответили Милонову, раскритиковавшему материнский капитал

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 19:59
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XVI Съезд Единой России, первый день. Москва, милонов виталий
Виталий Милонов пиарит себя на спорных темах, считает Белла РапопортФото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов пытается привлечь к себе внимание спорными заявлениями о материнском капитале. Так считает российская феминистка Белла Рапопорт.

Виталий Милонов в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал материнский капитал «феминистическим проектом». По мнению парламентария, выплаты за рождение детей должны называться «родительскими» или «семейными».

«Разве не [президент России Владимир] Путин принимал материнский капитал? Что касается Милонова, то он популист, который делает все, чтобы попиариться на разных темах», — заявила Белла Рапопорт в разговоре с корреспондентом «URA.RU».

Ранее Общественная палата России предложила ввести отцовский капитал, напоминает «Национальная служба новостей». Согласно инициативе, выплата должна быть такого же размера, как и материнский (около 453 тысяч рублей), но выплачиваться за рождение третьего ребенка.

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