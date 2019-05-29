На Урале отчаявшийся рабочий увез в лес и чуть не сжег начальника из-за долгов по зарплате

В городе Реж рабочий предприятия «Экопром» связал и увез в лес своего начальника. Об этом ЧП в соцсетях сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин. По его словам, рабочий вышел из себя из-за больших долгов по зарплате.
Как сообщили «URA.RU» на предприятии, 23 мая произошел конфликт между рабочим Юрием и начальником производства Сергеем Семеновым, с которого рабочий требовал зарплату. «Когда тот сказал, что денег нет и не будет, Юра начал облил бензином трактор и хотел поджечь. Руководитель производства прекрасно понимал, что это повесят на него, и бросился в драку, — рассказал работник „Экопрома“. — Юра, поскольку сильнее, скрутил его, посадил на квадроцикл и повез в лес. Но, когда ехал по щебенке, начальник выпал и смог сбежать». Вскоре полицейские задержали работника и взяли с него объяснения, но задерживать не стали.
Экономическая ситуация на предприятии «Экопром» крайне тяжелая: работники уже девять месяцев не получают свои деньги. Как следует из ответа на депутатский запрос, присланного в адрес Ионина от свердловского следственного комитета, на гендиректора Елену Обухович заведено уголовное дело по части 2 статье 145.1 (невыплата заработной платы), наложен арест на ее имущество стоимостью 1,5 млн рублей. При этом, по словам сотрудников, бизнес (предприятие производит торф) достаточно прибыльный: по неподтвержденной информации, Обухович незадолго до возбуждения дела купила себе квартиру.
«Люди с августа пишут заявления, но ни следственный комитет, ни прокуратура ничего не могут с ней сделать, — рассказал агентству один из рабочих. — От органов она скрывается: на прошлой неделе должна была прийти в суд — не пришла. Зато наняла адвоката, они написали на Юру заявление и хотят влепить ему лет 20». Эти опасения вполне реальны, так как рабочий несколько месяцев освободился по УДО из мест лишения свободы. «Он просто напился на рабочем месте, — заявила «URA.RU» в свою очередь гендиректор «Экопрома» Елена Обухович. Услышав вопрос о долгах по зарплате перед рабочими, она бросила трубку.