29 мая 2019

На Урале взбунтовались спасатели: они протестуют из-за увольнения избранного командира. ФОТО

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 09:54
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Сотрудники УрПСО заступились за начальникаФото: «URA.RU»

Около 50 сотрудников Уральского регионального поисково-спасательного отряда приехали к зданию Главного управления МЧС по Свердловской области, чтобы заявить о своем несогласии с увольнением руководителя отряда Анатолия Иотова. Спасатели требуют встречи с начальником главка Виктором Теряевым, — передает с места событий корреспондент «URA.RU».

В декабре 2018 Иотов стал первым начальником УрПСО, которого выбрали сами спасатели, а региональное ГУ МЧС утвердило это решение. Сегодня, по словам товарищей, его подвели под статью и заставляют увольняться. «Вынесли несколько взысканий, но все они — сомнительные. Например, лодка не выехала на дежурство, потому что сломана, на ремонт нужны деньги, а главное управление лимиты не дает, и как хочешь, так и крутись», — поясняет сотрудник отряда.

Также, по рассказу спасателей, увольнению Иотова способствовали анонимные жалобы, которые писали приближенные прежнего начальника Игоря Макарова. «Они написали два десятка анонимок в министерство, и почему-то им верят, а письмам с подписями реальных людей не придают значения», — утверждают сотрудники МЧС.

За те полгода, что Иотов руководил подразделением, он, по словам товарищей, как мог, пытался навести порядок в отряде. «Мы работали везде: и в Магнитогорске, где рухнул дом, и на севере области в районе Казанского камня, где девушки потерялись, и на перевале Дятлова с прокурорами», — говорят спасатели.

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По их мнению, Иотову сейчас специально не дают доработать до конца испытательного срока, планируя, видимо, на его место другого человека. «Поставят, как всегда, пожарного или бывшего военного, и начнется опять «армия» — будем «красить траву», — шутят спасатели.

Накануне объявить о кадровых перестановках в УрПСО приезжал замначальника главка Валерий Казаков. «В отряде бунт, потому что весь коллектив, за исключением „писарей анонимок“, за командира, — рассказал „URA.RU“ один из спасателей. — Мы поставили Казакову ультиматум: либо встречаемся с начальником главка и обсуждаем ситуацию цивилизованно, либо пеняйте на себя».

Получить комментарий в ГУ МЧС по Свердловской области о ситуации в УрПСО к моменту публикации не удалось.

Фото: «URA.RU»
Фото: «URA.RU»

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